Salağım

SELDA abla sizi hep okurdum.

Bir gün benim de başıma geleceğini bilmezdim. Altı aydır biriyle aşk yaşıyorum. "Evlenelim" dedi inandım. Arzularıma yenildim. Ama bu kadar olsa iyi. Meğer ilişkilerimizi kare kare görüntülemiş! Şimdi de diyor ki; "bunları ailen ve iş yerindeki herkese yollarım!" Bu şantaj benim ölüm fermanım abla.

Rumuz; Karagül



PABUÇ BIRAKMA

S.U.CEVAP; Ahlak polisine şikayetini bildir. Titiz bir çalışmayla kimsenin haberi olmadan o fırsatçının hakkından gelirler. Ve lütfen tövbe et, evlenene kadar otur oturduğun yerde bir zahmet.