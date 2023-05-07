Kızım benim mutsuzluğum oldu
BOŞANABİLİRSİN...
S.U.Cevap; Bu şartlarda evladının mutlu bir birey olması çok zor. Ailene dön, kızına annen baksın.
Diğer kardeşlerinle birlikte büyürler.
Sense işe gir babana katkın olsun.
Daha ileride helal süt emmiş birini bulursan da evlen.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kadınları kandırıyor 05 Mayıs 2023, Cuma SELDA abla, dedem diyaliz hemşiresine aşık oldu anneannemi boşamaya kalktı. Zaten her ay kapıya bir kadın geliyor...
- Harcanmış örnek bir ömür 04 Mayıs 2023, Perşembe SELDA hanım, edebiyat fakültesini bırakıp 'kocaya vararak istikbalini evlilik uğruna feda etmiş' bir kadınım. Masa...
- Romantizmimi öldürüyor 29 Nisan 2023, Cumartesi SELDA abla yeni evliyim, eşim benden 12 yaş büyük. Şirinlik olsun diye bardağına rujla dudak izi yapıyorum, "İyi...
- Kadınlara bakıyor 26 Nisan 2023, Çarşamba SELDA abla, 2 yıllık evliyim. Eşimin kötü bir huyu var; benim yanımda bile güzel kadınlara bakıyor! Kavga çıkarıyorum...
- Eşim can sıkıcı 25 Nisan 2023, Salı SELDA Hanım, 36 yıllık evliyim. Ömrüm iki çocuk bir kaynata ve hala ne işe yaradığını bilemediğim 'koca müessesesi'...