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Selda Uskan Selda Uskan
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  • 07 Mayıs 2023, Pazar

Kızım benim mutsuzluğum oldu

Selda abla, hayatımın hatasını paylaşmak istiyorum. Ben 29 yaşında ikinci evliliğini yapmış bir anneyim. Kızımın babası ile 8 ay evli kaldık. Şimdiki eşim akrabamız. Hiçbir şekilde anlaşamıyoruz. Her şeyinden tiksiniyorum. Boşanamam da. Rumuz; Sude

BOŞANABİLİRSİN...
S.U.Cevap; Bu şartlarda evladının mutlu bir birey olması çok zor. Ailene dön, kızına annen baksın.
Diğer kardeşlerinle birlikte büyürler.
Sense işe gir babana katkın olsun.
Daha ileride helal süt emmiş birini bulursan da evlen.
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Haberler Yazarlar Selda Uskan Kızım benim mutsuzluğum oldu
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