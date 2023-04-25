SELDA Hanım, 36 yıllık evliyim. Ömrüm iki çocuk bir kaynata ve hala ne işe yaradığını bilemediğim 'koca müessesesi' ile geldi geçti. Etrafa bakarsanız 'iyi adam, ağzı var dili yok!' Bazen keşke dövse-sövse de biraz yaşatsaydı diyorum.
Adam ruhsuz. Ben ise içi kıpır kıpır bir kızdım. Çevremde beğenenler oldu ama ahlaken o işlere girmem. Şimdi yine bahar geldi, bedenim yine farkında... Evimin 'direği' kazık ise ne benim farkımda, ne güzelim baharın. Ah Selda Hanımcım... Rumuz; Nazan O BİR BİBLO
S.U.CEVAP; Nazan'cım, şekerim o kocan değil eski bir biblo. Tozunu al, bırak.
Sen ise derhal oyalanacak bir şeyler bul. Yok öyle değil, elişi filan.
Eşim can sıkıcı
SELDA Hanım, 36 yıllık evliyim. Ömrüm iki çocuk bir kaynata ve hala ne işe yaradığını bilemediğim 'koca müessesesi' ile geldi geçti. Etrafa bakarsanız 'iyi adam, ağzı var dili yok!' Bazen keşke dövse-sövse de biraz yaşatsaydı diyorum.
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