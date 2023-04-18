RAMAZAN İMSAKİYE
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Selda Uskan Selda Uskan
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  • 18 Nisan 2023, Salı

Ya annem haklıysa?

SELDA abla merhaba!
Annem 41, babam 39 yaşında. 18 yıllık evliler.
Annem hayatı boyunca babamı birilerinden kıskandı. Oysa sessiz sakin bir adamdır. Son olarak çalıştığı şirketteki ofis arkadaşı sarışın kadını taktı kafaya. Hayır takan babam değil annem! Geçen Pazar piknik düzenlendi, kadının ağaca çıkası tuttu.
Babam da düşmesin diye baldırlarından tuttu. Annem de tek başına evin yolunu tuttu. Ya boşanırlarsa ve bu hareket ilişkiyi kanıtlar mı sizce?
Rumuz; L.E.E.

İLİŞKİYİ DEĞİL AMA...
S.U.CEVAP;
Babanın biraz salak oyduğunu kanıtlar çok affedersin. Ayrıca üzülme yuva dediğin öyle kolay yıkılmaz. Annen bir düstur çeksin, ödü kopar zaten.

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