Ya yitip giden aşklar!

SELDA ablacım 18 yaşında sevdiğini kaybetmiş bir kızım. İnsanlar büyük felaket yaşadı. Televizyonlar sürekli yitirilen evlattan, kardeşten anadan, babadan söz etti. Peki toprak altında biten sevdalara ne oldu?

Ben aşkım gittiğinde akıl hastanelerinde tedavi gördüm.

Depremde sağ kalan o kızları düşünemiyorum bile.

Rumuz; v.e.d.a



ACILAR YARIŞTIRILMAZ AMA...

S.U.CEVAP; Canımın içi herkese sabır diliyorum. Ama bu vesileyle 'ayrılıkla biten ilişkilerin ardından hayatına son vermek isteyen' sen ve senin gibi genç kızlarımıza şunu sormak isterim; İnsanın; aynı anda evladını, ana babasını, kardeşini, eşini yıkılan bir yuvanın enkazında bırakması nasıl bir acıdır?