SELDA abla benim sorunum, yeni erkek arkadaşımla ilgili. Bana gereken değeri vermiyor sanki. Uzun vadeli bir ilişki olsun istiyorum. 6 yıllık eski aşkımdan ayrıldım. Kafam takılı bu yüzden de bunalımda olabilirim.
Rumuz: Petek BİR KALPTE
İKİ AŞK
S.U.CEVAP; Bence acilen 'mazi kalbimde yaradır' takıntından kurtulup, 'oynaya oynaya coşun çocuklar' havasına girmelisin. İnsanların içini karartma. Ayrıca erkek dediğin her ne kadar 'eskisiyle neyi nasıl yaptığını' merak etse de o adamın sürekli aranızda olmasını istemez. Vee haklısın; beraberliğin en değerIisi uzun vadeye yayılanı. Bu da malum, manevi değerlerle olur.
Yoksa bedensel mıncık ilişkinin ömrü iki gün.
Eski ve yeni aşkım
SELDA abla benim sorunum, yeni erkek arkadaşımla ilgili. Bana gereken değeri vermiyor sanki. Uzun vadeli bir ilişki olsun istiyorum. 6 yıllık eski aşkımdan ayrıldım. Kafam takılı bu yüzden de bunalımda olabilirim.
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