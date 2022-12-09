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Selda Uskan Selda Uskan
  • 09 Aralık 2022, Cuma

Eski ve yeni aşkım

SELDA abla benim sorunum, yeni erkek arkadaşımla ilgili. Bana gereken değeri vermiyor sanki. Uzun vadeli bir ilişki olsun istiyorum. 6 yıllık eski aşkımdan ayrıldım. Kafam takılı bu yüzden de bunalımda olabilirim.
Rumuz: Petek BİR KALPTE

İKİ AŞK
S.U.CEVAP; Bence acilen 'mazi kalbimde yaradır' takıntından kurtulup, 'oynaya oynaya coşun çocuklar' havasına girmelisin. İnsanların içini karartma. Ayrıca erkek dediğin her ne kadar 'eskisiyle neyi nasıl yaptığını' merak etse de o adamın sürekli aranızda olmasını istemez. Vee haklısın; beraberliğin en değerIisi uzun vadeye yayılanı. Bu da malum, manevi değerlerle olur.
Yoksa bedensel mıncık ilişkinin ömrü iki gün.

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