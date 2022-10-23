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Selda Uskan Selda Uskan
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  • 23 Ekim 2022, Pazar

Kendini rezil ediyor!

SELDA hanım hiç kimselerle paylaşamıyorum, 70 yaşındaki kocam hâlâ kadın-kız peşinde. Bu yaşta niye böyle, bu nasıl şey anlamadım…
Rumuz; Sare Bitmeyen ergenlik

CEVAP: Bazı adamların buluğ çağları bir türlü bitmiyor. Erkek çocuğunun elinde jöle, ayna karşısına geçmesiyle başlayan dönemde uzmanlar annebabanın yaklaşımını da önemli buluyor. Nitekim ebeveyn, değişimi psikolojik açıdan göremeyip, oğullarının yaptığı gibi sadece 'belden aşağı bir başarı' olarak nitelendirirler ise, al sana ölene kadar kifayetsiz bir muhteris!
Bence seninkinde de böyle bir 'evrilememe' durumu söz konusu. Acaba odaya mı kilitlesek?

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