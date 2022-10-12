Canavar oldu!

SELDA abla, 37 yaşında, çocuk sahibi biriyle evliyim. Kız elime geldiğinde bebekti ve seviyordum. Ama büyüdükçe huyu değişti, annesinin modeli oldu. Duygularımın nefrete dönüşmesinden korkuyorum. Kocamı seviyorum, kaybetmek istemem. Öyle zaman oluyor ki dayak atasım bile geliyor. Bana yardım edin. Rumuz; Savan



ACİL TEDAVİ

S.U.CEVAP; Öfkeni kontrol etmen gerekiyor.

Ben de kısa dönem 'üvey çocuk' bakmıştım. Ve haklısın söz konusu 'babayı paylaşamama' olunca minik canavarlara dönüşebiliyorlar.

Bir de 'annesinden ayrı olduğu gerçeğini' aklından çıkarma lütfen. Göreceksin kalbin önce acıma duygusu ve giderek müthiş bir şefkatle atacak inan. Kazandığın sevap da ayrı elbette.