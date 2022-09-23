Bensiz yapamasın

SELDA abla bir ilişkim var, adam eski kafalı. Yanlış anlamazsanız, yaşınız icabı fikirleriniz önemli. Ne yaparsam vazgeçilmez olurum? Taktik verir misiniz? Rumuz: Muna MERCIDABIK SAVAŞI MI BU?

S.U. CEVAP; Strateji istiyorsun ya o bakımdan... Ama yok sıcacık bir ilişki diyorsan, al sana öneri; Öncelikle tüm kusurlarınla kendin ol, zamanla ipekböceğinin içinden karafatma çıkmasın. Paranı kendin kazan mesela. Adam pahalı hediye verince gözün dönmesin. En ucuz taktik olan "Sen arama o senin üstüne düşsün" ezikliğinden kurtul. Bu arada mazinden de kurtul, eski sevgiliyle vedalaş.

Ve... "Ay yalnızlıktan çok sıkıldım şekerim" diyerek ilişkiye başlama.

Elin adamını, anası 'sana oyuncak olsun' diye doğurmadı çünkü.