Vav TV İzle
Selda Uskan Selda Uskan
  • 30 Temmuz 2022, Cumartesi

Çirkin şansı

SELDA abla Allah insana çirkin şansı versin. Ben 20 yaşında dışarıdan üniversitede sanat tarihi okuyan bir kızım. Çocukluğum yoksullukla geçti. O zamanlar mahalledeki, çalıştığım yerdeki oğlanların dikkatini çekiyordum. Babam ve abim sonradan tekstilde çok para kazandılar şükürler olsun.
Zaten güzeldim, saç makyaj bakımla daha da güzel oldum.
Markadan aşağı giymiyorum.
Zaten çevrem de değişti. Yeni semt yeni komşular, sosyal medya arkadaşlığı filan.
Ama bir sorun var; gittiğim hiçbir mekanda erkekler yanaşmıyor! Ne yapsam olmuyor abla, help me lütfen. Rumuz; BLUE

REDDEDİLME KORKUSU
S.U.CEVAP; Dur tahmin edeyim; sen elbise yırtmacından çıkmış bacağınla, yaslandığın dorik sütun kadar alımlı ve vakur beklerken, adam az ötede neşeyle kıkırdayan Suna Pekuysal'a koşuyor değil mi? Sence niye? Bence hepsinde reddedilme korkusu var da ondan. Tabi panter edasıyla zavallının üstüne atla demiyorum, münasip olan samimi bir tebessümle 'merhaba' demek. "Tanışırsam gecenin devamında nasıl davranmalıyım" diye soruyorsun bir de... Buralara sığmaz evlat ama başka bir güne inşallah.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Çirkin şansı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA