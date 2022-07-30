SELDA abla Allah insana çirkin şansı versin. Ben 20 yaşında dışarıdan üniversitede sanat tarihi okuyan bir kızım. Çocukluğum yoksullukla geçti. O zamanlar mahalledeki, çalıştığım yerdeki oğlanların dikkatini çekiyordum. Babam ve abim sonradan tekstilde çok para kazandılar şükürler olsun.
Zaten güzeldim, saç makyaj bakımla daha da güzel oldum.
Markadan aşağı giymiyorum.
Zaten çevrem de değişti. Yeni semt yeni komşular, sosyal medya arkadaşlığı filan.
Ama bir sorun var; gittiğim hiçbir mekanda erkekler yanaşmıyor! Ne yapsam olmuyor abla, help me lütfen. Rumuz; BLUE
REDDEDİLME KORKUSU
S.U.CEVAP; Dur tahmin edeyim; sen elbise yırtmacından çıkmış bacağınla, yaslandığın dorik sütun kadar alımlı ve vakur beklerken, adam az ötede neşeyle kıkırdayan Suna Pekuysal'a koşuyor değil mi? Sence niye? Bence hepsinde reddedilme korkusu var da ondan. Tabi panter edasıyla zavallının üstüne atla demiyorum, münasip olan samimi bir tebessümle 'merhaba' demek. "Tanışırsam gecenin devamında nasıl davranmalıyım" diye soruyorsun bir de... Buralara sığmaz evlat ama başka bir güne inşallah.
Çirkin şansı
SELDA abla Allah insana çirkin şansı versin. Ben 20 yaşında dışarıdan üniversitede sanat tarihi okuyan bir kızım. Çocukluğum yoksullukla geçti. O zamanlar mahalledeki, çalıştığım yerdeki oğlanların dikkatini çekiyordum. Babam ve abim sonradan tekstilde çok para kazandılar şükürler olsun.
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