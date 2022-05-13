Vav TV İzle
Selda Uskan Selda Uskan
  • 13 Mayıs 2022, Cuma

Sevdiğini nasıl anlarım?

SELDA abla ilk kez birini seviyorum. O da duygularıma karşılık veriyor. Fakat kız arkadaşım inanmıyor, "Seni kullanacak" diyor.
Aslında o da çok beğeniyordu ama sevgilim beni seçti. Gerçekten aşıksa nasıl anlarım?
Rumuz; Baharda

AŞKIN GENEL KURALLARI
S.U. CEVAP; Aslında şöyle sıralayabiliriz; Önce sevgilin sana kendini iyi hissettirir. Derdini ise "Boş ver yaa" diyerek geçiştirmez, yarısını omuzlar. Onun yanında huzur duyarsın.
Gelecek hayatından söz ederken seni de bu hayallere katar. "Seni seviyorum" sözcükleri ağzından durup dururken çıkar. Çok insanla paylaşmadığı geçmiş olaylarını sana samimiyetle anlatır. Kalabalıkta biriyle ciddi konuşurken bile gözleri sana takılır. Uzak kaldığında özlediğini samimiyetle ifade eder. Yaptığın kötü esprilere güler. Saçmalasan bile seni dikkatle dinler. Yapacağı herhangi bir şey için senden görüş alır... Şimdi de olumsuz tarafından bakalım; Yemek yediğinizde, birlikte hoşluk yaşadığınızda yanındayken, hastalığında da koşup gelmiyorsa... Soğukta incecik kıyafetle uyuyakaldığında üzerine bir şey örtmüyorsa...
"Kendimize ait vakitlerimiz olmalı şekerim" deyip dört gün ortadan yok oluyorsa...
Kısaca bu adam kapında yatmıyorsa... bırak gitsin.
Nereden biliyorum; 20'li yaşlarımda Haluk isimli bir aşkım vardı, Feneryolu'nda evimizin karşı sokağında araba içinde sabaha kadar beklerdi. Ve üç yıl bizim oralarda hiçbir eve hırsız giremedi. Rahmet istedi canımın içi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Sevdiğini nasıl anlarım?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA