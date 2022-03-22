SELDA abla annesiyle yaşayan bir kızım. Altı ay önce arkadaş ortamında bir erkekle tanıştım. Temizliğine hasta oldum. Zaten titiz kadın istediği için evlenmemiş. Neyse eve gelip gitmeler başladı. Bir gün yüzüme zerdeçallı-bal maskemi sürdüm, abartmışım tişörtüme aktı. Üşendim çıkartmaya işe vurdum kendimi. O esnada kapı çalındı gelen kankam yanında benimki! "Ev halini göreyim, ansızın gidelim" demiş. Gördü nitekim. Ama o kadarla kalsa iyi; düğmesi koptuğu için çengelli iğne ile tutturulan kot pantolon... Banyoda kurusun diye bıraktığım (adam tuvalete gitti) tişört... Abla adam çok iyi, yeniden gelir mi sence? Rumuz; İllaki
BU İŞLER BELLİ OLMAZ
S.U. CEVAP; Eskiden mahallemizde 'Minigak' dediğimiz bir ablamız vardı ve o da senin gibi kafayı kocaya takmıştı.
Nihayet bir astsubay, namzet olarak geldi. Acele ev partisi düzenlendi.
Gündüz gözü çoluk çocuk doluştuk.
Yalnız ablamızın doğuştan kaşları keldi ve kalemle çizerdi. O gün sabit kalemi kayboldu ve yerli malına kaldı. Çiftimiz nihayet halı üstünde dans etmeye başladılar. Ama bizim kız bildiğin odun.
İleri gelenler "Biraz yakınlaş" diye işaret ettiler. Minigak bön bön baktı ve başını lök diye adamın omuzuna yasladı! Haliyle astsubayın kar beyazı gömleğinde bir kaş şekli oluştu ve "Aman efendim kaşınıza nerede" diye sormasıyla partiyi terk etmesi bir oldu. Sonuç mu, hayır şekerim evlendiler ve çok mutlu oldular. Ve bu gün galiba biraz rahmet istediler.
Şanssızlık eteğimden akıyor
SELDA abla annesiyle yaşayan bir kızım. Altı ay önce arkadaş ortamında bir erkekle tanıştım. Temizliğine hasta oldum. Zaten titiz kadın istediği için evlenmemiş. Neyse eve gelip gitmeler başladı. Bir gün yüzüme zerdeçallı-bal maskemi sürdüm, abartmışım tişörtüme aktı. Üşendim çıkartmaya işe vurdum kendimi. O esnada kapı çalındı gelen kankam yanında benimki! "Ev halini göreyim, ansızın gidelim" demiş. Gördü nitekim. Ama o kadarla kalsa iyi; düğmesi koptuğu için çengelli iğne ile tutturulan kot pantolon... Banyoda kurusun diye bıraktığım (adam tuvalete gitti) tişört... Abla adam çok iyi, yeniden gelir mi sence? Rumuz; İllaki
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Bir mevsimde serpilmiş! 07 Mart 2022, Pazartesi SELDA abla 17 yaşında bir gencim. Büyük çıkmazdayım. Abla ben iki kız kardeş arasında kalmışken, bir de teyze...
- Kaza yapsın istiyorum! 28 Şubat 2022, Pazartesi SELDA abla, sorunum kıskançlığım! Küçükken annemle babamı yan yana bırakmazdım. Kadının iç çamaşırlarını keserdim....
- İkimiz de boş kafayız! 26 Şubat 2022, Cumartesi SELDA abla eşimle hiçbir konuda anlaşamıyoruz. Boşanmak için çok geç. Ben güzelliğime güvendim okumadım, o parasına...
- İmkansız aşk! 08 Şubat 2022, Salı SELDA hanım üniversite okumuş, hayli bilgili bir kadınım. Bugüne kadar düzgün, kaliteli ilişkilerim oldu. İtiraf...
- Çift karakterli oldum! 02 Şubat 2022, Çarşamba SELDA ablam merhaba… 27 yaşındayım, bekarım. Annem her gün kız bakıyor ama dul bir hanımla beraberliğim...