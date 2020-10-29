Nasıl geri alırım?

SELDA abla, sevdiğim kızı kaptırmış bulunuyorum! Şöyle oldu abla: meleğim lise 1'de sınıfımıza geldi. Her gün masasına çikolata bıraktım. Tabi ben olduğumu anladı ve yaklaştık. Sonra elimde avucumda ne varsa yedirdim. Helali hoş olsun ama şimdi kendisi gibi zengin biriyle çıkıyor. Ben ise bakkal çırağıyım.

Rumuz: Aşık Veysel

Bu ilişki seni yorar!

S.U. CEVAP: Hadi barıştınız ve ileriye dönük daha ciddi adımlar atıyorsunuz!

Ee senin parasızlık aynıyla vaki!

Bak Veysel'im o filmlerde gördüğün 'patronun kızı babasının şoförüne aşık oldu' palavrasına sakın inanma. Sana en uygunu 'davulların denkliği' formülü. A valla acıdım.