SELDA abla, oğlum madde bağımlısı. Bir yakınınızı bu kötü alışkanlıktan vazgeçirmişsiniz.
Yüz yüze görüşmemiz mümkün mü?
Evladım avuçlarımdan kayıp gidiyor... Lütfen telefon numaranızı verin oğlumla konuşun.
Lütfen Selda abla! İmza: Bilgen
Önce güçlü durun!
S.U. CEVAP: Konuyla ilgili yaptığım araştırmalar sonucu edindiğim ilk saptama, çocuk aksini söylese de cesaretini kaybediyor olması. Bu yüzden karşısında onu kollayıp koruyacak güçlü birine ihtiyacı var. İşte o sizsiniz. Gerisini de konuşacağız sevgili Bilgen...