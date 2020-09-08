Yardımınıza ihtiyacım var!

SELDA abla, oğlum madde bağımlısı. Bir yakınınızı bu kötü alışkanlıktan vazgeçirmişsiniz.

Yüz yüze görüşmemiz mümkün mü?

Evladım avuçlarımdan kayıp gidiyor... Lütfen telefon numaranızı verin oğlumla konuşun.

Lütfen Selda abla! İmza: Bilgen

Önce güçlü durun!

S.U. CEVAP: Konuyla ilgili yaptığım araştırmalar sonucu edindiğim ilk saptama, çocuk aksini söylese de cesaretini kaybediyor olması. Bu yüzden karşısında onu kollayıp koruyacak güçlü birine ihtiyacı var. İşte o sizsiniz. Gerisini de konuşacağız sevgili Bilgen...