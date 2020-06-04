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Selda Uskan Selda Uskan
  • 04 Haziran 2020, Perşembe

Her şey yalan

SELDA Abla, pandemi dönemi kuşkusuz insanlığa çok şey öğretti ama benim öğrendiklerimin yanında solda sıfır. Önce eşim vicdan ve şefkatten yana sınıfta kaldı.
Çocuklarımın beni sevmediğini ve sadece kullandıklarını anladım.
Evin kedisi bile nankör çıktı. Oysa ben beslemesem aç kalacak salak.
Tüyünü pisliğini saymıyorum bile. Zaten uzun zamandır evrene takmıştım kafayı, 'Niçin varız, bütün bu hengame neden' diye… Cevap vermenize gerek yok, öylesine yazdım… Rumuz; Hiçlik


SADECE SİZ DEĞİLSİNİZ
S.U. CEVAP; Tamam yorum filan yapmıyorum, zaten beni aşar. Ama şuna emin olun, sadece siz 'kafayı çizmediniz', hepimiz aynıyız! Demek ki toplu halde doğru uzmana!

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