İntikam... İntikam...
Ama kendime güveniyordum, "Ne yapar eder, ben bunları ayırırım" diye düşünüyordum.
Sonucu anlatmama gerek yok; ilişkimizin ikinci yılında terk edildim. Şu anda intikam hisleriyle doluyum. Eşini arayıp her şeyi anlatsam mı acaba? Rumuz; Tuana
İNANAMIYORUM!
S.U.CEVAP; Evladım kafayı mı yedin, daha 19 yaşındasın ve yuva yıkmaya hazırlanıyorsun!
Hem 17 yaşında evli adamla olmak senin neyine? Tabii önce o beyefendiyi kulağından tavana asmak var ya neyse... Beni ara, derhal konuşmamız gerekiyor.
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