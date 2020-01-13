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Selda Uskan Selda Uskan
  • 13 Ocak 2020, Pazartesi

İntikam... İntikam...

SELDA abla, akılsız kızların başına gelen olayı ben de yaşadım, 'evli bir erkeğe aşık oldum!' Yalnız bir farkla, adam 'boşanacağım' demedi. Sadece "Seni ömür boyu bırakmam" dedi.
Ama kendime güveniyordum, "Ne yapar eder, ben bunları ayırırım" diye düşünüyordum.
Sonucu anlatmama gerek yok; ilişkimizin ikinci yılında terk edildim. Şu anda intikam hisleriyle doluyum. Eşini arayıp her şeyi anlatsam mı acaba? Rumuz; Tuana

İNANAMIYORUM!
S.U.CEVAP; Evladım kafayı mı yedin, daha 19 yaşındasın ve yuva yıkmaya hazırlanıyorsun!
Hem 17 yaşında evli adamla olmak senin neyine? Tabii önce o beyefendiyi kulağından tavana asmak var ya neyse... Beni ara, derhal konuşmamız gerekiyor.
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