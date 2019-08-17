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Selda Uskan Selda Uskan
  • 17 Ağustos 2019, Cumartesi

Gelinim ailemize ters

SELDA Hanım merhaba. Bu size ikinci mailim. Gelinimden şikayetçiyim.
Açık saçık giyiniyor. Burası normalden aşağı görüşte bir yer. Dizinde etek bile ayıp sayılır. Ayrıca bizim ailemize ters bu işler. Kendisiyle birkaç kere konuştum, "Bana sadece kocam karışır" deyip tersledi. Oğlum içine kapanıktır, hiç konuşmaz.
O yüzden aile reisi olarak...
RUMUZ; BEYKOZ

GERÇEKTEN SİZE NE?
S.U. CEVAP;
Başka evde oturuyorlarmış ki, gerçekten niye karışıyorsunuz? Bir de oğlunuz neden konuşmuyor acaba? Sakın sizin baskınızdan olmasın? Bence o mahalleden bir an önce taşınsınlar ve kendi kararlarını kendileri versin artık.

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