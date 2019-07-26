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Selda Uskan Selda Uskan
  • 26 Temmuz 2019, Cuma

Tek kurban yeter

SELDA Hanım, kızımın hayatı mahvolacak. Şimdiki eşimin oğlu ile sevgili olmuşlar!
Halbuki ben onları 5 yaşından beri kardeş gibi büyütmüştüm.
Oğlan madde kullanıyor ve bütün çabalarımıza rağmen bir baltaya sap olamadı. Ayrıca kocamın bana çektirdiği çileyi kızım da çeksin istemem.
Bu aileye tek kurban yeter.
Evladımı nasıl kurtarmalıyım?
Rumuz; Sevim

KARAR ZAMANI
S.U.CEVAP; Bir an önce karar vermek zorundasın.
Ya kızını alıp şehri terk edeceksin ya da ilişkiden vazgeçmesi için çaba göstereceksin. Şansın ise bu adamdan çocuğunun olmaması. Yani geride bırakacağın pek bir şey yok.
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