Tek kurban yeter
Halbuki ben onları 5 yaşından beri kardeş gibi büyütmüştüm.
Oğlan madde kullanıyor ve bütün çabalarımıza rağmen bir baltaya sap olamadı. Ayrıca kocamın bana çektirdiği çileyi kızım da çeksin istemem.
Bu aileye tek kurban yeter.
Evladımı nasıl kurtarmalıyım?
Rumuz; Sevim
KARAR ZAMANI
S.U.CEVAP; Bir an önce karar vermek zorundasın.
Ya kızını alıp şehri terk edeceksin ya da ilişkiden vazgeçmesi için çaba göstereceksin. Şansın ise bu adamdan çocuğunun olmaması. Yani geride bırakacağın pek bir şey yok.
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