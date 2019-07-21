Bugünkü
Takvim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 21 Temmuz 2019, Pazar

Abi-kardeş olmuştuk

SELDA abla, kocam dul bir kadınla aşk yaşıyor. Gençken 'eşlerimiz böyle bir şey yaparsa nasıl tiksineceğimizi' konuşurduk ama şimdi gözüme daha karizma görünüyor inanır mısın? Tek korkum ya beni boşarsa? Erkek kardeşim de diyor ki, "Kadınla tesadüfmüş gibi tanışıp ben tavlayayım, yuvan kurtulsun!" Ama eniştesinin yanında çalışıyor, araları açılır. Ne yapmalıyım sizce?
RUMUZ; YENİDEN

VALLAHİ PES!
S.U. CEVAP; Bir kadın tarafından 'her şekilde fethedilen erkeğin' kendine gelmesi zaman alır. Sana düşen görev, eşinle ilk tanıştığındaki cazibeyi yeniden yakalamak! Mesela, o rengi solmuş penye bluz ve taytla gece yatağa girmeyeceksin şekerim. Tam tersi daha dikkat çekici kostümler seçmelisin.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Abi-kardeş olmuştuk
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ