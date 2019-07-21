Abi-kardeş olmuştuk

SELDA abla, kocam dul bir kadınla aşk yaşıyor. Gençken 'eşlerimiz böyle bir şey yaparsa nasıl tiksineceğimizi' konuşurduk ama şimdi gözüme daha karizma görünüyor inanır mısın? Tek korkum ya beni boşarsa? Erkek kardeşim de diyor ki, "Kadınla tesadüfmüş gibi tanışıp ben tavlayayım, yuvan kurtulsun!" Ama eniştesinin yanında çalışıyor, araları açılır. Ne yapmalıyım sizce?

RUMUZ; YENİDEN

VALLAHİ PES!

S.U. CEVAP; Bir kadın tarafından 'her şekilde fethedilen erkeğin' kendine gelmesi zaman alır. Sana düşen görev, eşinle ilk tanıştığındaki cazibeyi yeniden yakalamak! Mesela, o rengi solmuş penye bluz ve taytla gece yatağa girmeyeceksin şekerim. Tam tersi daha dikkat çekici kostümler seçmelisin.