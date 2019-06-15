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Selda Uskan Selda Uskan
  • 15 Haziran 2019, Cumartesi

Yeni yeni huylar

SELDA abla, kocamla 3 aylık evliliğimiz boyunca öyle huyları ortaya çıktı ki, dayanılır gibi değil.
Mesela bir tanesi, iş dönüşü kapıda soyunmaya başlıyor ve çıkardıklarının anında yıkanmasını istiyor. Titiz olduğunu bilirdim de bu manyaklığından haberim yoktu. 'Yuvanı yıkma' diyeceksiniz ama ne yapacağım...
RUMUZ: AYŞE

BETERİN BETERİ VAR
S.U. CEVAP: Peki şöyle olaydı daha mı iyiydi?
Sabah bir kalkıyorsun, gece kocanın uykusu kaçmış, bir leğen kaynar suya evin bütün siyahbeyaz çamaşırını bastırmış!
Valla ben şahidim, bu kadıncağızın ömrü 'boz renkli beyazları ağırtacağım' derken tükendi. Nur içinde yatsın.
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