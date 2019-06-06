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Selda Uskan Selda Uskan
  • 06 Haziran 2019, Perşembe

Asla istemiyorum

SELDA Hanım, geç yaşta anne oldum. Aynı şekilde torun sahibiyim.
Kızım eşinden boşandı benimle yaşıyorlar. Torunum bir kız getirdi eve, evlenecekmiş. Kısa bir araştırmadan sonra kendisinin birçok flörtü olduğunu öğrendim. Böyle birini asla istemem. Bunu onlar da okuyacaklar. Dünya duysun.
Rumuz; Ben büyüttüm

PES DOĞRUSU
S.U. CEVAP;
Yahu arkadaşım, 19 yaşında bir genç kız ne kadar kötü olabilir ki? Hem sonra sizin hiç mi kız yeğeniniz, kuzeniniz yok? "Biz çocuklarımızın ipini sıkı tutarız" filan demeyin, gün gelir onlar da yanlış insanlara gönül verebilirler. Lütfen o genç kıza bir şans tanıyın, tabii maziyi başına kakmadan.
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