Eşim şüpheleniyor!
Eşim de izliyor bu programları, benden şüpheleniyor olabilir mi? Ne yapayım?
Rumuz; Masumiyet
DNA TESTİ FURYASI...
S.U. CEVAP;
TV dizileri ve gündüz programları sayesinde DNA testi konusunu kanıksadık galiba. DNA neredeyse mahalle mahalle dolaşan 'gezici laboratuvarda' yapılacak hale geldi.
Bir nevi tanzim satış çadırı. Ama senin vicdanın nasıl o lsa rahat, esprili bir dille eşinle konuşabilirsin.
Bu arada ikizler burcu gerçekten bebek tutamaz, korkar.
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