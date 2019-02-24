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Selda Uskan Selda Uskan
  • 24 Şubat 2019, Pazar

Eşim şüpheleniyor!

SELDA abla, yeni evliyim. Erken doğum yaptım. Nikahtan önce başkasıyla birlikteydim. Kocam ikizler burcu, genelde çocuk sevmez. Belki bu yüzden oğlumuza ilgi göstermiyor. "Daha çok küçük elimden düşürürüm" bahanesiyle kucağına bile almıyor. Bir de üstüne televizyonlarda 'biyolojik babanın anlaşılması' için yapılan DNA testleri aldı başını gitti.
Eşim de izliyor bu programları, benden şüpheleniyor olabilir mi? Ne yapayım?
Rumuz; Masumiyet

DNA TESTİ FURYASI...

S.U. CEVAP;
TV dizileri ve gündüz programları sayesinde DNA testi konusunu kanıksadık galiba. DNA neredeyse mahalle mahalle dolaşan 'gezici laboratuvarda' yapılacak hale geldi.
Bir nevi tanzim satış çadırı. Ama senin vicdanın nasıl o lsa rahat, esprili bir dille eşinle konuşabilirsin.
Bu arada ikizler burcu gerçekten bebek tutamaz, korkar.
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