Babamı eve döndürmek
Boşanırlarsa ben annemin yanında kalacağım ama babamı çok özleyeceğim, çünkü kendisiyle ilgili derdim yok. Bu arada şaşırtıcı şekilde babam üzgün görünmüyor hatta işin şakasını filan yapıyor.
İhanetin neresi komikse?
Beni nasıl günler bekliyor bilmiyorum Selda abla? Acaba ayrılığa alışabilecek miyim?
Babama bir şeyler söyleseniz... İMZA: SELİM
AKIL BİR KARIŞ HAVADA
S.U. CEVAP:
O zaman dinlesin Selim'cim; Bir kere ihanet dediğimiz her daim Şener Şen'in "Yaz kızım 5 kilo çimento" şekerliğinde olmuyor, doğrudan çocukların ortada kalması şeklinde sonuçlanıyor maalesef. Sonrasında çocuk için daha kötü. Gündüzler oyun filan bir şekilde geçiyor da akşamüstü, yani diğer babaların işten dönme saatinde o evladın yüreğine taş oturuyor. "Yoldan geçenler var da her akşam gelenler nerde" şarkısındaki gibi.
Beyefendi insafa gelin yani.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Güzellik değer kaybettiriyor 06 Şubat 2019, Çarşamba SELDA Hanım, benim sıkıntım 'güzel kızların erkekler tarafından hafife alınmaları' gerçeği. Ben örneğin. Hiçbir...
- İkinci kadın olmak! 05 Şubat 2019, Salı SELDA Hanım, okurlarınız karşı gelecek ama ben yine de şu 'Bir adamın hayatında ikinci kadın olmak' konusuna açıklık...
- Aşkla açlık kardeş 04 Şubat 2019, Pazartesi SELDA abla dünyalar güzeli bir kızım var. Mastırını yaptı işe girdi çalışıyor. Liseden beri biriyle flört ediyor...
- Acaba çıldırıyor muyum? 03 Şubat 2019, Pazar SELDA abla, 9 yıllık evli bir kadınım ve eşime karşı gittikçe soğuyorum. Basit gibi görünebilir ama, söylediğim...
- Yok öyle bırakıp gitmek! 31 Ocak 2019, Perşembe SELDA abla Müge Anlı'yı izliyoruz; adam askere gidiyor, öldü haberi geliyor, bunun üzerine karısını erkek kardeşi...