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Selda Uskan Selda Uskan
  • 08 Şubat 2019, Cuma

Babamı eve döndürmek

SELDA abla, babam annemi aldattı şimdi küsler. "Sen barıştırırsın" deme, çok çabaladım yanaşmıyorlar.
Boşanırlarsa ben annemin yanında kalacağım ama babamı çok özleyeceğim, çünkü kendisiyle ilgili derdim yok. Bu arada şaşırtıcı şekilde babam üzgün görünmüyor hatta işin şakasını filan yapıyor.
İhanetin neresi komikse?
Beni nasıl günler bekliyor bilmiyorum Selda abla? Acaba ayrılığa alışabilecek miyim?
Babama bir şeyler söyleseniz... İMZA: SELİM

​AKIL BİR KARIŞ HAVADA

S.U. CEVAP:
O zaman dinlesin Selim'cim; Bir kere ihanet dediğimiz her daim Şener Şen'in "Yaz kızım 5 kilo çimento" şekerliğinde olmuyor, doğrudan çocukların ortada kalması şeklinde sonuçlanıyor maalesef. Sonrasında çocuk için daha kötü. Gündüzler oyun filan bir şekilde geçiyor da akşamüstü, yani diğer babaların işten dönme saatinde o evladın yüreğine taş oturuyor. "Yoldan geçenler var da her akşam gelenler nerde" şarkısındaki gibi.
Beyefendi insafa gelin yani.
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