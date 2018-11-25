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Selda Uskan Selda Uskan
  • 25 Kasım 2018, Pazar

Sorun kayınvalidem...

SELDA abla, kayınvalidem tarafından istenmeyen bir gelin adayıyım. Kadın, tipime takmış durumda. Şişmanmışım, çocuk doğurursam dana gibi olurmuşum. Zaten boyum kısaymış... Oysa oğlu fidanlar gibiymiş! Aslında bir ayağım diğerinden biraz kısa ama yüzüm gerçekten çok güzeldir.
Nişanlım fena değil idare eder ama kadını bir tanısanız oracıkta boğarsınız. Bir aydan az kaldı nikahımıza. Bide yüzük atmak olmaz ailem kıyameti koparır. Özellikle babam çok serttir. Ne yapmalıyım sizce? Rumuz; Felek

YÜREK DE BİR UZUV
S.U. CEVAP; Önce kayınvalidenle -ki biz böylelerine kendi aramızda 'kaynana' deriz- ciddi bir konuşma yapmalısın. 'Evliliğin' önemli bir kurum olduğunu, fiziki uyum kadar başka konularda da birlik ve beraberlik gerektirdiğini uzun uzun anlat. "Ne gibi" derse, "Başta vicdan olmak üzere tüm ahlaki hasletler ve insanı insan yapan 'insan, çocuk, hayvan, doğa' sevgisi gibi bazı değerler anacım" de, benden de selam söyle.
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