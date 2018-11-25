Sorun kayınvalidem...
Nişanlım fena değil idare eder ama kadını bir tanısanız oracıkta boğarsınız. Bir aydan az kaldı nikahımıza. Bide yüzük atmak olmaz ailem kıyameti koparır. Özellikle babam çok serttir. Ne yapmalıyım sizce? Rumuz; Felek
YÜREK DE BİR UZUV
S.U. CEVAP; Önce kayınvalidenle -ki biz böylelerine kendi aramızda 'kaynana' deriz- ciddi bir konuşma yapmalısın. 'Evliliğin' önemli bir kurum olduğunu, fiziki uyum kadar başka konularda da birlik ve beraberlik gerektirdiğini uzun uzun anlat. "Ne gibi" derse, "Başta vicdan olmak üzere tüm ahlaki hasletler ve insanı insan yapan 'insan, çocuk, hayvan, doğa' sevgisi gibi bazı değerler anacım" de, benden de selam söyle.
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