Yol Durumu
  1. Yanlış anlaşılmak...
Selda Uskan Selda Uskan
  • 26 Ağustos 2018, Pazar

Anlayış göstermiyor

SELDA Hanım, 39 yaşında ev kadınıyım. 17 yıllık evliyim, iki evladım var. Eşim serbest meslek çalışanı. Maddi bakımdan çok rahat bir hayatımız olmadı. Sorunum; eşimin ilgisi azaldı. Ben de ev masraflarından kısıp estetik operasyon için para biriktirdim!
Tabi eşimden saklı ama ameliyat günü gelince öğrendi. Ve kıyametler koptu. Ayrılmak istediğini söylüyor, ben de yüzümü gerdirmek istiyorum. Rumuz; Ruhan


SİZİNKİ DE O HESAP!
S.U. CEVAP; Annem anlatırdı; eskiden ev kadınları 'dolma sarıp' yakındaki semt lokantasına satar, parasıyla Zeki Müren'i dinlemeye koşarmış. Akşamına da koca boşamaya kalkarmış. Sizinki de o hesap, yalnız eşinize daha hoş görüneyim derken, acaba hayati ihtiyaçlarından mı kısıyordunuz? O zaman fena, çünkü öncelik çoluk çocuğun iyi beslenmesi, eğitimi vs. daha sonra annemizin taş gibi vücudu ve gergin cildi olmalı...
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