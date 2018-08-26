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Tabi eşimden saklı ama ameliyat günü gelince öğrendi. Ve kıyametler koptu. Ayrılmak istediğini söylüyor, ben de yüzümü gerdirmek istiyorum. Rumuz; Ruhan
SİZİNKİ DE O HESAP!
S.U. CEVAP; Annem anlatırdı; eskiden ev kadınları 'dolma sarıp' yakındaki semt lokantasına satar, parasıyla Zeki Müren'i dinlemeye koşarmış. Akşamına da koca boşamaya kalkarmış. Sizinki de o hesap, yalnız eşinize daha hoş görüneyim derken, acaba hayati ihtiyaçlarından mı kısıyordunuz? O zaman fena, çünkü öncelik çoluk çocuğun iyi beslenmesi, eğitimi vs. daha sonra annemizin taş gibi vücudu ve gergin cildi olmalı...
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- Selda Uskan
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