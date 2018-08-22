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  1. Eşim saçmalıyor
Selda Uskan Selda Uskan
  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba

Reddedilme korkusu...

SELDA abla 'ayının 10 hikayesi varmış, 10'u da bal üzerineymiş!' Biz gençlerin de tek derdi 'kızlar' biliyorsunuz.
Ve kızlara ilk hamleyi nasıl yapmalıyız? Cep telefonu mesajı veya küçük not yazıp avucuna sıkıştırmak klasik. Sosyal medyada arkadaşların yanlış hareketleri, kızları korkutuyor. Ben şöyle 'yüz yüze nasıl tanışırım ve terslenmeden nasıl konuşurum' diye soruyorum? Anneme sordum "Babamın ilk nesinden etkilendin" diye, "Ingalamasından" dedi, beşik kertmesi ikisi. Boyumu saymazsanız fena bir tip sayılmam. RUMUZ; Gentl

Ne pısırık ne saldırgan!
S.U. CEVAP; Diyelim bir genç kız bank üzerinde oturmuş havalara bakınıyor.
İlk tavsiyem sakın 'duygulu genç' pozu yapma çünkü günümüz kızları atak oğlanları seviyor. Tabii ataklığın dozunu da ayarlamak lazım; 'şöyle bi maabbet ortamı yaratalım güzelim' iğrençliğiyle olmamalı. Ciddi ve hoş bir ses tonu ve dudak kenarına iliştirilmiş şahane bir tebessümle ilk adımı atabilirsin. Hadi şimdi doğru ayna karşısına prova yapmaya, bir sürü kız bank üzerinde ağaç oldu seni bekliyor hayatım.
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