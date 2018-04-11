Dayanamıyorum söyleyeceğim
Diyorum ki ihanet delillerini karısına göstersem mi acaba? Aslında ismini yazdım, keşke yayınlasanız da karısı kendiliğinden öğrense. Onlar da TAKVİM alıyor. Öcümü başka nasıl alırım Selda Hanım? Rumuz: Silivri
Çözümü çok basit
S.U. CEVAP: Bence deniz mevsimini biraz erken açın, kendinizi serin sulara bırakın, asabiyetiniz anında geçer. Böylece yan komşunun yuvası da kurtulmuş olur. Sevgili Silivrili okurum, aslında sevinmeniz gerek, demek ki dert üstü murad üstü bir hayatınız var ki kafayı 1 metre duvara takmışsınız. Bu arada lütfen 'suçunuza' beni ortak etmeyin. Canımı isteyin beyefendinin adını bu köşede zikretmemi istemeyin... Kaldı ki adamcağızın koluna girdiği o yabancı kadın mesai arkadaşı olabilir. Başı dönmüştür, iskarpininin topuğu mazgala sıkışmıştır filan. Olur mu şimdi al günahı boynuna!
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