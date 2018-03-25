Sevimsizleşen ünlüler...
Öyle şeyler öğrendim ki 'Hayat üniversitesi' dedikleri bu olsa gerek. Zaman zaman da ünlülerimizin gerçek yüzlerine tanık oluyorum.
Örneğin; (isim vermeyeceğim) bir iki ünlü sunucunun sürekli paradan bahsetmeleri çok dikkatimi çekti... "Neden bizim de böyle milyarlarımız yok?" diyerek başkalarının zenginliğine iç geçirmeleri son derece antipatik. Dost acı söylermiş, inşallah ikazım gözlerine çarpar.
Rumuz; Veto
BÜYÜK KONUŞMAMAK GEREKİR
S.U. CEVAP;
Üzerinde ahkam kesmeye çekindiğim konulardan biridir. Çünkü bir insanın paraya neden bu kadar çok ihtiyaç duyduğunu asla bilemeyiz. Belki çocukluğu yoksulluk içinde geçmiştir, kendisini ancak bu şekilde güçlü hissediyordur. İkincisi; dost edinememiştir ve yalnızlık çekiyordur... Üçüncüsü ise kazancı, şu anki yaşadığı hayat biçimi için yetersiz kalıyordur. (Malum geliri fazla olanın gideri de fazladır...) Sonuç; sandığımız gibi bazı ünlülerimiz 'para içinde yüzmüyor' olabilirler!
Tabii bunu her dakika ekranlardan ifşa etmek tatsız bir durum.
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- Selda Uskan
- Sevimsizleşen ünlüler...
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