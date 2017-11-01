Severken terkedildim
S.U. CEVAP: Moralini bozacağım ama gerçek şu ki, 'aşkın tek bir katili var, eskimişlik!' Gerisi hikaye. Çünkü bazen ihanet bile çifti ayırmaya yetmeyebiliyor. Bu durumda ya bizler kendimizi karşı tarafa çarçabuk 'anlatıyor ve hiçbir gizem bırakmıyoruz' ya da erkekler için aynı kalıptan çıkma varlıklarız, raf ömrümüz kısa oluyor. Ama yine de barışmanızı dilerim. Hayat sürprizlerle dolu, ne olacağını bilemeyiz... Tabii sadece sizin mutlu olmanız için bu dileklerim...
İSTEKLERİ BİTMİYOR
ÇOCUK doğduktan sonra sorunlar başladı. Eşim lohusalıkta kendisine yardımcı olmamakla suçluyor beni. Onu aldığımda sesini duymazdım, şimdi çok sinirli. Rumuz; Osman
S.U. CEVAP; Tek taraflı hamile kalınıyor olabilir ama çocuk ikinizin ortak mahsulü hayatım... Ayrıca ne demek, "Karımı aldığımda, karım doğurduğunda..." Sanırsın kadıncağız raf ömrünü tamamlamış konserve... Karını-çocuğunu bağrına bas, sahip çık. Hem kocalık, hem de babalık, hem de insanlık bunu gerektirir...
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- Selda Uskan
- Severken terkedildim
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