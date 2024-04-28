Selda Uskan

SELDA Abla sevdiğime kavuşmadan başımdan üç evlilik geçti. İlki annemin dayı oğluydu, mal bölünmesin diye verdiler. Çok geçmeden eski aşkı çıktı ortaya, kızı hamile bırakınca bebek derdine düşüp aynı hızla bizi boşadılar. İkinci evliliğimi yine görücü usulü yaptım. O da atın üzengisine ayağı takılıp sürüklendi, kurtulamadı vefat etti. Bu arada 5 aylık hamileydim, Almanya'dan kayınımı çağırdılar evlendirmek için. Artık o ailenin namusuymuşum, oğluma başkası babalık yapamazmış.

"Peki seni düşünen hiç kimsen yok mu şu dünyada" dersen, yok abla. Ama bir tek Ali'm var, çocukluk aşkım.

"Bir gün mutlaka kavuşacağız" diyor. Oğlumdan vazgeçebilsem bu gün kaçacağım kendisine. Son kocaya içim ısınamıyor bir türlü. Gece gündüz o da ölsün diye dua ediyorum. Rumuz; Gülnihal

TÖVBE DE

S.U. CEVAP; Zavallı elin oğlunun ölmesini istemek ne demek kız? Mahkemeye başvurursun, çocuğu hakim zaten sana verir. Bu arada benim gibi 500 yaşında kadının masa başından aşk meşk üzerine ahkam kesmesini istiyorsunuz ya, o da ayrı komedi, farkındayım.