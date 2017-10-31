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  1. Dikkat çekmek için çıldırıyorum!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 31 Ekim 2017, Salı

Tek farkım şöhretsiz olmam mı?

Demet Şener diyor ki, "İhanete uğradığım zaman tuvalette 3 gün kustum!" Benim koca da ihanet etti evi terketti ama kusmaya vaktim olmadı anacım. Çünkü 2 çocuğuma bakmak için çoktan yollara düşmüştüm...Hala da "Bu adam bana n'aptı" diyecek vaktim yok inanın. Bir de 'onurlu olma' meselesi var. Bu durumda Demet Şener hanımdan daha gurursuzum orası kesin. Tabi bir ara düşüneceğim; şöhret hariç güzellik-boy pos-gençlik hemen hemen aynı da bu ayrıcalık nereden kaynaklanıyor acaba? Rumuz; Nefise

S.U. CEVAP; Sözü 'para' mevhumuna getirmeye çalışıyorsunuz fakat pek çok yoksul kadın da aldatılmayı kabullenmeyip aç kalma uğruna eşini silip atabiliyor. Belki sağlıklı bedenlere sahip, aşını taştan çıkarabilen azimli kadınlar bunlar. Fakir insanın gurur yapma hakkının elinden alınması konusunda ise haklısınız. Acaba en başında meslek ve koca seçimlerimizi doğru yapmamız mı gerekiyor?

ANNEMİ TUTAMIYORUM
Selda abla annem, babamın ölümünden sonra değişti. Çarşı-pazarı bilmezken, şimdi evin yolunu unuttu. Her gün dışarıda. Anneanneme göre birini buldu. Nasıl engel olabilirim? Rumuz; Karagül

S.U. CEVAP; Annen mutluysa engel olma. Ama adamın yedi sülalesini araştır. Yaşadığı muhitte esnafla konuş, apartman görevlisini sorguya al, iş yerindeki insanlarla görüş filan. Bakarsın şahane bir ikinci baba bulmuşsun. Yok değilse gereğini yaparız, söz.
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