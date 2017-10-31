Tek farkım şöhretsiz olmam mı?
S.U. CEVAP; Sözü 'para' mevhumuna getirmeye çalışıyorsunuz fakat pek çok yoksul kadın da aldatılmayı kabullenmeyip aç kalma uğruna eşini silip atabiliyor. Belki sağlıklı bedenlere sahip, aşını taştan çıkarabilen azimli kadınlar bunlar. Fakir insanın gurur yapma hakkının elinden alınması konusunda ise haklısınız. Acaba en başında meslek ve koca seçimlerimizi doğru yapmamız mı gerekiyor?
ANNEMİ TUTAMIYORUM
Selda abla annem, babamın ölümünden sonra değişti. Çarşı-pazarı bilmezken, şimdi evin yolunu unuttu. Her gün dışarıda. Anneanneme göre birini buldu. Nasıl engel olabilirim? Rumuz; Karagül
S.U. CEVAP; Annen mutluysa engel olma. Ama adamın yedi sülalesini araştır. Yaşadığı muhitte esnafla konuş, apartman görevlisini sorguya al, iş yerindeki insanlarla görüş filan. Bakarsın şahane bir ikinci baba bulmuşsun. Yok değilse gereğini yaparız, söz.
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- Selda Uskan
- Tek farkım şöhretsiz olmam mı?
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