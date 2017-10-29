Dikkat çekmek için çıldırıyorum!
Kendimi çok silik ve değersiz hissediyorum. Ne yapmalıyım? Rumuz; Gülo
S.U. CEVAP ; Önce semt pazarına gidip 10 adet cart renklerde fosforlu nayon eşarp alacaksın. Sonra bunları uçlarından bir ipe yan yana dikip verev etek haline getireceksin. Üstüne ve altına ne giyersen giy fark etmez. Çünkü insanlık alemi inan gözlerini senden alamayacak! Tabii 'helal be elin kızına' mı derler, yoksa 'Aa manyağa bakın' mı derler orasını bilemem. Yok aşkım şaka yaptım; önemli olan etrafın ilgisini huyunla suyunla, doğal güzelliğinle çekmek. Gerisi öyle bir gelip geçiyor ki esamesi bile okunmuyor...
BOLLUK KAVRAMI
Selda hanım adam çıkmış diyor ki, "Bolluk kavramının içinden artık parayı çıkartalım, yerine manevi zenginliği koyalım!" Hangi bolluk acaba? Dünya açlıktan kırılıyor, insanlar zaten zor geçiniyor, adamın derdine bak... Rumuz; Veysel
S.U. CEVAP ; Böyle düşünen insanın hayatı büyük ihtimal 'ihtiyaçlarının fazlasıyla giderildiği' şartlarda geçmiştir... Aç kalmanın, evladına bir dilim ekmek bulamamanın ne anlama geldiğini bilmeyebilirler. Ama yine de bolluk kavramını maneviyatla bezemekte fayda var.
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- Selda Uskan
- Dikkat çekmek için çıldırıyorum!
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