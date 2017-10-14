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Selda Uskan Selda Uskan
  • 14 Ekim 2017, Cumartesi

Aşk denebilir mi ?

Selda abla 19 yaşındayım, bir çocuktan hoşlanıyorum. Dün arabası ile gezdik. Linet'in CD'sini dinledik. "Unuttun mu beni" şarkısını dinledi.
Eski sevgilisini unutmadığından şüphelendim. Ya öyleyse, benimle sadece teselli buluyorsa? Bir şey daha var; Şarkı çalarken erkek arkadaşıma acayip aşık olduğumu hissettim! Sonra eve geldim, ona karşı heyecanım geçmiş. Denemek için tekrar dinledim şarkıyı, baktım özlüyorum. Karmakarışığım anlayacağınız. Rumuz; KARARSIZ

S.U. CEVAP; "Manda yuva yapmış söğüt dalına" tarzından söz etmiyorsak, müziğin ve sözlerin gerçekten bir büyüsü var. Linet ve şarkısı senin duygularını tetiklemiş olabilir.

EVLİLİK VE ŞARKILAR
Bu genç adamla ileride evleneceğini varsayarsak şunu bilmende fayda var; hayat boyu müziğin gücünden destek alamazsın. Misal, adam yağlı göbeğini kaşıya kaşıya yayılmış oturuyor; fonda senfoniler çalsa ne yazar? Ayrıca böyle bir beste henüz yapılamadı.

GEÇMİŞİ ÖZLÜYORUM
İstiyorum ki arkadaşlarla hep gençlik günlerimizi konuşalım. Bu yüzden yeni komşu edinemiyorum. Arkadaşlarım benimle görüşmek istemiyor. Arkamdan, "Kafayı yedi, hep maziden söz edilmez ki" demişler. Başka türlüsü elimden gelmiyor. 64 yaşındayım hayata nasıl ayak uydurayım? Rumuz; UNUTMALIYIM

S.U. CEVAP; Anladığım kadarıyla evlenmemişsiniz. Torunlarınızla geçireceğiniz vakti, kendinize dönük yaşıyorsunuz. Ama iyi tarafı şu; durumunuzu tahlil edebiliyorsunuz. Biraz silkinip, çevrenize ve günümüze odaklanmamanız için hiçbir sebep yok.
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