Selda Uskan

SELDA hanım, 40 yaşındayım ama kendimi o kadar yalnız hissediyorum ki. Kendim gibi bir çulsuzla evlendim ve kızım oldu. Adam zaten hastaydı öldü. Daha sonra 2 çocuklu biriyle evlendim...

Akrep burcu üvey oğlandan kızımı kollayacağım diye ömrümü tükettim. Üvey kızım ise %70 zeka engelli, aklı fikri erkeklerde. Koca desen halen kan kusturuyor.

Bunlara katlanma nedenim, çok şükür kızım hukuk okuyor. Zaten gidecek yerimiz de yok. Şimdi sizinle sırrımı paylaşmak istiyorum;

Sosyal medyadan biriyle tanıştım "Kızını al gel, ben ikinize de bakarım" diyor.

Durumu iyi. Ne yapayım?

Rumuz; Sare



KAFAM DURDU

S.U. CEVAP; Acaba diyorum gizliden buluşup daha yakından tanısan mı?

Yakın dediysem fiziki değil tabii, şöyle çay bahçesi filan.

İlk izlenim çok önemli.