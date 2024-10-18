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Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 18 Ekim 2024

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Sosyal medya aşkı

SELDA hanım, 40 yaşındayım ama kendimi o kadar yalnız hissediyorum ki. Kendim gibi bir çulsuzla evlendim ve kızım oldu. Adam zaten hastaydı öldü. Daha sonra 2 çocuklu biriyle evlendim...
Akrep burcu üvey oğlandan kızımı kollayacağım diye ömrümü tükettim. Üvey kızım ise %70 zeka engelli, aklı fikri erkeklerde. Koca desen halen kan kusturuyor.
Bunlara katlanma nedenim, çok şükür kızım hukuk okuyor. Zaten gidecek yerimiz de yok. Şimdi sizinle sırrımı paylaşmak istiyorum;
Sosyal medyadan biriyle tanıştım "Kızını al gel, ben ikinize de bakarım" diyor.
Durumu iyi. Ne yapayım?
Rumuz; Sare

KAFAM DURDU
S.U. CEVAP; Acaba diyorum gizliden buluşup daha yakından tanısan mı?
Yakın dediysem fiziki değil tabii, şöyle çay bahçesi filan.
İlk izlenim çok önemli.

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