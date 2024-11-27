Selda Uskan

SELDA abla... Kendisi maddiyata önem vermiyor... Verse ne yazar sanayide işçiyim... "Erkekte zeka ve kültüre önem veririm" diyor... İşte en zayıf noktam liseden terkim, sosyal medyadan ne öğrenebilirsem o... Bir de Roman'ım abla, kız ise Tekirdağ'ın yerlisi... Sanayide çalışıyoruz ikimiz de.

O tekstil atölyesinde kalite kontrolcü.

Kaliteli adam istemesi oradan geliyor yani. Aslında liseden tanışıyoruz.

Uzaktan kesişirdik. Ama şimdi kız elden gidiyor. Her neyse baydım seni biliyorum fakat çok çaresizim akıl ver Selda aplaaaaaa...

Rumuz; Salih

DUR OĞLUM BAĞIRMA

S.U.CEVAP; Kızın bir yere kaçtığı yok. Daha 19 yaşındasınız ve önünüzde koca bir hayat duruyor. Yapman gereken, önce çok çalışıp mesleğinde kalfalığa sonra ustalığa yükselmen. Bu arada kızımız senden ne tür bir bilgelik istiyor ise ona göre bir ders programı hazırlamalısın. Örneğin; gazete, kitap okumak, TV'den açık oturumları ve elbette milli hasletimiz belgesel izlemek ilk aklıma gelenler. Sonuçta bütün bu çaba kızı sana aşık eder mi bilmem ama seni doğru ve aranılan bir adam yapacağı kesin.