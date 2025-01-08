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Yakışıklı değilim ama...

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 8 Ocak 2025

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SESLİ DİNLE

SELDA abla, 27 yaşında sanayide işçilik yapan bir gencim. Görüştüğüm fazla kimsem yok. "Senin köşeyi takip eden kızların arasından kısmetlerimi bekliyorum" desem bana kızmazsın değil mi? Beni biraz methet abla. Kızlar desin ki, "Selda hanım bile bu genci beğendiğine göre, biz de tanışalım bakalım nasıl biri!" Tabii önce kendimi tanıtayım. Edebiyatım iyi olduğu için sosyal medyada dikkat çekiyorum ama o kadar. İş görüntülü sohbete gelince kızlar takipten çıkıyor. Arada bir beğenen de var ama onları ben beğenmiyorum. Tenhada görsen korkarsın. Evet yakışıklı sayılmam ama başka artılarım var. Top sende abla.
Rumuz; Seyfo 98
Not: Bu arada sosyal medyada ismin tıklandığında 'Sahte Profil mi' diye bir başlık çıkıyor haberin olsun.

KIZLAR...
S.U.CEVAP; Takipçim kızlarım, canlarım... Alın size eli ekmek tutan efendi bir koca adayı daha ne istiyorsunuz? Benim 'sahte profile' gelince Seyfo'cum; 'Turkuvaz Medya gibi bir kurumun böyle bir yazarı bünyesinde barındırdığına inanan' vizyonsuzları ciddiye almalı mıyım sence?

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