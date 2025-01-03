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Oğlunu kocası sanıyor

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 3 Ocak 2025

SELDA hanım, 40 yaşımdayım ve yeni evliyim. Kayınvalidemi sorun kaç yaşında? 57! Kadın yememiş içmemiş 16'sında kocamı doğurmuş. Sonra kendi kocasını kahrından öldürmüş, oğlunu kocası sanmaya başlamış! Derken eve hizmetçi gerekmiş, beni aldılar. "Biraz idare edeyim nasıl olsa bir ayağı çukurda" diyeceğim ama bu hepimizi gömer.
Bildiğiniz tiyatrocu. İnsan saniyede ağlar mı?

En fenası, kocam evimizin sokağına sapar sapmaz bu eline süpürge alıp inleye inleye ortalığı süpürmeye başlıyor. "Ah anacığım bırak gelinin yapsın" la başlayan boşama tehditleri vs... Kafayı yiyeceğim Selda abla... Sokakta tanımadığım insanlara bile kaynanamdan dert yanıyorum. Köşenize de o yüzden yazdım, sizden ve okurlarınızdan gelecek cümleler tesellim olacak. Rahmetli annem takipçinizdi. Gerek yazılarınız gerek yaptığınız el işlerini büyük bir beğeni ile takip ederdi. Nurlarda yatsın onu o kadar özlüyorum ki... Rumuz; Semoş

BOŞA GİTSİN
S.U. CEVAP; Eskiden olsa, "Evliliğini bitirme, dayan" derdim. Ama "çile çek" devri kapandı.
Bence işine geri dön, ana-oğlu da boşa.

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