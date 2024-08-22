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Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 22 Ağustos 2024

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Ya babamsa

SELDA abla sorunum annem ve erkek arkadaşı. Babamı erken yaşta yitirdik.
Babaannem, anneannem ve annemle hayata aynı evin içinde başladım. 18 yaşında bir müzisyene aşık oldum evlendik bir kızım oldu. Kızımı kayınvalidem yetiştiriyor. Bu arada bildim bileli evimize gelip giden bir 'aile dostumuz' var. H. amca! Aslında kibar biri ve sanırım anneme gençliğinde aşıkmış. Ayrı evlilikler yapmışlar ama kopamamışlar. Öyle vıcık vıcık bir ilişkileri yok, gayet seviyeli götürüyorlar.
Düşünün adamın karısının annemden hala haberi yok. Çok sonra öğrendim ben bu durumu. Şimdi başka bir soru kafamı kurcalıyor: Yıllardır amca dediğim bu insan benim gerçek babam olabilir mi? Aslında hiç benzemiyoruz ama H. amcanın kızıyla benzer taraflarımız var.
Dertleşebileceğim kimse yok. Böyle bir sırrı zaten kime anlatayım. Size yazma nedenim, fikrinizi merak ediyorum. H. amcanın kızıyla bir yolunu bulup arkadaş olsam, acaba gerçekleri ortaya çıkarabilir miyim?
Rumuz; Kadıköy

CEVAP ANNENDE
S.U.CEVAP; Bir anne çocuğunun hayatıyla oynamaz. Gerçek olsaydı mutlaka öğrenirdin zaten.

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