Selda Uskan

SELDA abla insanlık gerçekten bitmiş. Eşim ve üç yaşındaki kızım akrabamı ziyarete gitti. Dönüşte araçtan laf atmışlar, eşim de küfür etmiş. Sonra ne olmuş? İki erkek müsveddesi karımı çocuğumun önünde dövmüşler. Hiç kimse yardıma gelmemiş. Şimdi ben bu adamlara sesleniyorum, "Ulan adamsanız çıkın ortaya da dayak nasıl yenirmiş görün!" Rumuz; Macellan



SAKİN OLALIM

S.U.CEVAP; Şöyle toparlayalım; medeni insanlar duygularını kaba kuvvetle değil, sözlerle ifade eder. Ama bu seninle benim gizliden küfür etmemize engel değil.

Hakan Ural kardeşim her sabah ekranlardan ne diyor; "Hiç kimseyle hiçbir konuda muhatap olmayın.

Evden işe-işten eve kafanız önünde usulca gidip gelin.

Dayılanmaya kalkan olursa da 'Haklısın abi' deyip geçin.

Aksi taktirde ya cinayet işleyip ömrünüz parmaklıklar arasında geçecektir, ya da cinayete kurban gidip, sonunuz kara toprak olacaktır..." Sevgili Hakan'a aynen katılıyorum.