Selda Uskan

SELDA abla, benim sorunum babaannem. 76 yaşında ve evlenmek istiyor. Giriş katımıza 'çişini tutamayan' bir amca taşındı, bizimki aşık oldu.

Babamla üçümüz yaşıyoruz. Ona kalsa evlendirip kurtulmalıyız. Babaannem ise sürekli örf adetlerimizden söz ediyor; "Dul anneye, oğlu her Cuma sormalıymış, 'Anne canın koca istiyor mu' diye, dinimiz böyle emrediyormuş!".

Ah o dinimiz bir de, 'evin kızı bunları baş başa bırakıp terki diyar edebilir, günah değildir' dese var ya... Selda abla lütfen benden tarafa yorum yaparsan, 'gelin namzedine' de okuyacağım.

Saçmaladığını anlasın. Rumuz; Öykücük

FLÖRT EDEBİLİRLER

S.U. CEVAP; Siz gençlere garip gelebilir ama bazı yaşlılarımız hala aşık olmak isteyebilir. 'Annem koca ister hem de bu gece ister' özdeyişi beni bu yüzden hep gülümsetmiştir.

Gözümün önüne senin babaannen gibi pinpon bir hanım gelir; üzerinde basma entarisi, örgü yeleği ama başında küçük duvak elinde bir demet çiçek, kapının hemen yanında iskemleye oturmuş, suratını da asmış öyle bekliyor. Valla yürek dayanmaz.

Öykü'cüm nikah kıymayın ama flört etmelerine izin verebilirsiniz.