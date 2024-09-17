Selda Uskan

SELDA hanım, dikkatinizi çekti mi bilmem ekranlarda 6 aydır bir kadıncağız var, yıllar önce kızı kaybolmuş, kocasını suçluyor.

Ama kendini bir türlü ifade edemiyor. Sunucunun "Neden bugüne kadar bekledin" sorusuna da şöyle cevap veriyor; "Eskiden böyle cazgır değildim.

Salak bir kızdım. Baba ve koca baskısı yüzünden sesimi çıkartamadım!" Ama sunucu hanımı inandırmak ne mümkün?

"Neden, neden sustun" diyor ve bu böyle devam ediyor. Lafım o sunucu hanıma; peki sen neden insanın yaş aldıkça cesaret sahibi olabileceğine inanmıyorsun? Selda hanım ben şehir kızıydım ama eşim istemedi diye yıllarca mayo giyip denize giremedim. Şimdiki aklım olsa şeyimi bile açar girerdim, misal. Rumuz; Dilara D.



YENİ NESİL GELİYOR

S.U.CEVAP; Dilara hanım müjde! O ürkek (sizin tabirinizle salak) kızların yerini, sözünü esirgemeyen kendilerini daha kolayca ifade edebilen kızlarımız alıyor.

Ataerkil olmanın icabı, 'baba ve koca ne derse doğru odur, aksi taktirde zorla susturulursunuz, olmadı dayak yersiniz' martavalının sonu geldiği gibi o devir de artık kapandı.