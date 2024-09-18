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Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 18 Eylül 2024

Bu bir film senaryosu değil

SELDA hanım, yaşadığım hayatı roman yapmak istiyorum. Okurlarınız arasında yayın şirketi yetkilisi olduğunu umarak size de aktarıyorum. Bu güne kadar müracaatlarım sonuçsuz kaldı. Romanım şöyle başlıyor; "Aynı yıl aynı gün aynı saatte ama birbirilerinden kilometrelerce uzakta iki bebek doğar. Hayat devam ederken ara ara yolları çakışır; bazen iyilikte bazen kötülükte teğet geçerler. Selda hanım bu iki insanın hayatını paralel kurguyla anlattım. Daha sonra çok anlamlı bir adreste biri diğerine aracı ile çarpıyor ve o biri ölüyor". Hikayem esas burada başlıyor Selda hanım. O iki insanı ve mucizelerle dolu hayatlarını ele alıyorum. Size de teşekkür ediyor, kocaman öpüyorum.
Rumuz; Sırlar Dünyası

ŞANSI BOL OLSUN
S.U.CEVAP; Otobiyografik eserler, büyük bir zevkle okuduğum roman türüdür.
Bu yüzden mektubunuza canı gönülden yer verdim. İnşallah ilgili arkadaşların gözüne çarpar ve projeniz hayata geçer.
Laf aramızda finaldeki düğümü de merak ettim. Bu arada kadın mı erkek mi olduğunuzu bilmiyoruz. Bu bile büyüleyici...

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