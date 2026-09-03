Selda Uskan

SELDA Hanım, gemi faciasından söz edeceğim. Babam eski bir 'Şirket-i Hayriye' vapur kaptanıydı, tüm çocukluğum gemilerde geçti. Bu şirketin yöneticilerini ele almak lazım.

Hatırlatırım 2025'teki Bolu Otel yangınında da oklar aynı mevkileri gösteriyordu. Hepimizin gayet iyi bildiği ama dillendiremediğimiz bir gerçekle karşı karşıyaydık; o gün de esas suçlu personel değil doğrudan o şirketin patronuydu!

Adamlar müessesenin hiçbir çürüğünü çarığını yenilememiş, çalışmayan alet edevatı yığmış insanları alevlerle bir başına bırakmıştı.

Üstüne üstlük çalışanlarına, firmanın adı kötüye çıkmasın diye böyle 'ufak tefek' kazaları görmezden gelmeleri ve müşteriye 'çaktırmamaları' emredilmişti! "Yok bir şey" diye insanları tek başına bırakıp kendilerini kurtardılar.

İmza: Emekli hoca

ÇOK HAKLISINIZ

S.U. CEVAP: Tüm fikirlerinize katılıyorum fakat o sözünü ettiğiniz denizcilik bilgisinden bihaber gençlerden, Barbaros Hayrettin'in leventleri tavrı beklemek ne kadar doğru bir tek onu bilemedim!