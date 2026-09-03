CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Yeni bir otel faciası
Selda Uskan
SELDA USKAN
Tüm Yazıları

Yeni bir otel faciası

Eklenme Tarihi 03 Eylül 2026

SELDA Hanım, gemi faciasından söz edeceğim. Babam eski bir 'Şirket-i Hayriye' vapur kaptanıydı, tüm çocukluğum gemilerde geçti. Bu şirketin yöneticilerini ele almak lazım.

Hatırlatırım 2025'teki Bolu Otel yangınında da oklar aynı mevkileri gösteriyordu. Hepimizin gayet iyi bildiği ama dillendiremediğimiz bir gerçekle karşı karşıyaydık; o gün de esas suçlu personel değil doğrudan o şirketin patronuydu!

Adamlar müessesenin hiçbir çürüğünü çarığını yenilememiş, çalışmayan alet edevatı yığmış insanları alevlerle bir başına bırakmıştı.

Üstüne üstlük çalışanlarına, firmanın adı kötüye çıkmasın diye böyle 'ufak tefek' kazaları görmezden gelmeleri ve müşteriye 'çaktırmamaları' emredilmişti! "Yok bir şey" diye insanları tek başına bırakıp kendilerini kurtardılar.

İmza: Emekli hoca

ÇOK HAKLISINIZ

S.U. CEVAP: Tüm fikirlerinize katılıyorum fakat o sözünü ettiğiniz denizcilik bilgisinden bihaber gençlerden, Barbaros Hayrettin'in leventleri tavrı beklemek ne kadar doğru bir tek onu bilemedim!

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Bir tek konuda anlaşamıyoruz 30 Ağustos 2026 Her türlü kandırılmışım! 19 Ağustos 2026 ‘Boş konuşuyor’ diyorlar 18 Ağustos 2026 Para gözün kör olsun! 14 Ağustos 2026
Diş fırçalamamak ölümcül risk yaratıyor: Ağızdaki bakteriler pankreas kanserini tetikliyor!
Diş fırçalamamak ölümcül risk yaratıyor
Bakan Kurum’dan COP31 mesajı: Antalya’da dünyanın en büyük imecesini kuracağız
Bakan Kurum'dan COP31 mesajı: "Antalya'da dünyanın en büyük imecesini kuracağız"
Kayıp değil cinayet! Yıllar önce kaybolan genç kızın öldürüldüğü ortaya çıktı
Kayıp değil cinayet! Yıllar önce kaybolan genç kızın öldürüldüğü ortaya çıktı
Türk Telekom altyapısını dönüştürüyor: Kendi kendini onarabilen ağ yapısı
Türk Telekom altyapısını dönüştürüyor