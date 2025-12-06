PODCAST CANLI YAYIN

ABD ve Ukrayna heyetinden barış görüşmesi! Gözler Moskova’da

ABD Dışişleri Bakanlığı, Steve Witkoff ile Jared Kushner’in Ukraynalı heyetle gerçekleştirdiği görüşmeleri resmen doğruladı. Bakanlık, kalıcı ve adil bir barış sürecine ilerlemenin, Rusya'nın uzun vadeli barışa “ciddi bağlılık” göstermesine bağlı olduğunu vurguladı.

Giriş Tarihi:
ABD ve Ukrayna heyetinden barış görüşmesi! Gözler Moskova’da

ABD Dışişleri Bakanlığı, Steve Witkoff ile Jared Kushner'in Ukraynalı heyetle bir araya geldiğini doğruladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Witkoff ve Kushner Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barışa doğru güvenilir bir yol açma konusunda Ukrayna yetkilileriyle yapıcı görüşmelerde bulundu. Herhangi bir anlaşmaya doğru gerçek ilerleme Rusya'nın uzun vadeli barışa ciddi bağlılık göstermesine bağlı" denildi.

Bu açıklama, Rusya tarafının görüşmelere dair yaptığı değerlendirmelerle aynı döneme denk geldi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gazetecilere yaptığı açıklamalarda bulunmuştu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile 2 Aralık'ta görüştüğünü hatırlattı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, İHA Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, İHA

"ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Uşakov, ABD ile yürütülen temasların sürdüğünü belirterek, Rusya'nın sürece olumlu yaklaştığını vurguladı: "Amerikan ekibiyle ileride de çalışmaya hazırız. Amerikan meslektaşlarımızdan yapılan istişarelere dair tepki bekliyoruz."

Putin ve Trump, AAPutin ve Trump, AA

PUTİN–TRUMP ZİRVESİ İÇİN AÇIK KAPI MESAJI

Putin ile Trump arasında bir zirve ihtimaline ilişkin de konuşan Uşakov, "Elbette böyle bir görüşme yapılabilir. Çünkü Moskova'daki istişareler, Anchorage zirvesinde varılan uzlaşılar temelinde yapıldı. Telefon görüşmesi veya yüz yüze görüşme için gerekli koşullar oluştuğunda, bu hızlı şekilde organize edilebilir." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinin Ukrayna krizine yaklaşımını eleştiren Uşakov, "Avrupalılar, sürekli Moskova için kabul edilemez taleplerde bulunuyor. Onlar, Washington ile Moskova arasında Ukrayna meselesinin çözümüne katkıda bulunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlık ve kurumlara önemli atamalar Resmi Gazete'de
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye kadın hakları tepkisi: Başörtüsü yasağını nasıl unuturuz
Tarihin en büyük yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Mahkemeden Ekrem İmamoğlu kararı
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
Aslan zirvede hata yapmadı! Galatasaray - Samsunspor: 3-2 | MAÇ SONUCU
Barrack'ta S-400 sancısı! F-35 için tarih verdi "Türkiye yakında alacak" dedi
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltına alınan futbolcu ve yöneticiler listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı...
"Kadın elinin değdiği yerde huzur olur" | Başkan Erdoğan'dan program öncesi stantlara ziyaret
2026 Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Epstein’ın pedofili adası ilk kez fotoğraflandı sapkınlık ortaya çıktı! Dişçi koltuğunun sırrı ne?
Domenico Tedesco'dan forvet tercihi! Youssef En-Nesyri mi Jhon Duran mı?
Galatasaray'ın transferdeki dev çileği Mohamed Salah!
Çok tartışılmıştı! 30 Bin TL’lik seyyanen zam teklifi geri çekildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi heyecanı
Berat Albayrak'ın başlattığı büyük dönüşüm! Milli enerjide yeni bir eşik: 6. gemi filoya katıldı
Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
Fenerbahçe'den çifte transfer!
Adliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltere'ye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattı
Barzaniler kıvırıyor... "Maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıktı"
İmamoğlu'na çalışan köstebeğin tehdit ettiği savcı ifade verdi: "Bunların sana dönüşü olur"