ABD ve Ukrayna heyetinden barış görüşmesi! Gözler Moskova’da
ABD Dışişleri Bakanlığı, Steve Witkoff ile Jared Kushner’in Ukraynalı heyetle gerçekleştirdiği görüşmeleri resmen doğruladı. Bakanlık, kalıcı ve adil bir barış sürecine ilerlemenin, Rusya'nın uzun vadeli barışa “ciddi bağlılık” göstermesine bağlı olduğunu vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Steve Witkoff ile Jared Kushner'in Ukraynalı heyetle bir araya geldiğini doğruladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Witkoff ve Kushner Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barışa doğru güvenilir bir yol açma konusunda Ukrayna yetkilileriyle yapıcı görüşmelerde bulundu. Herhangi bir anlaşmaya doğru gerçek ilerleme Rusya'nın uzun vadeli barışa ciddi bağlılık göstermesine bağlı" denildi.
Bu açıklama, Rusya tarafının görüşmelere dair yaptığı değerlendirmelerle aynı döneme denk geldi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gazetecilere yaptığı açıklamalarda bulunmuştu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile 2 Aralık'ta görüştüğünü hatırlattı.
"ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"
Uşakov, ABD ile yürütülen temasların sürdüğünü belirterek, Rusya'nın sürece olumlu yaklaştığını vurguladı: "Amerikan ekibiyle ileride de çalışmaya hazırız. Amerikan meslektaşlarımızdan yapılan istişarelere dair tepki bekliyoruz."
PUTİN–TRUMP ZİRVESİ İÇİN AÇIK KAPI MESAJI
Putin ile Trump arasında bir zirve ihtimaline ilişkin de konuşan Uşakov, "Elbette böyle bir görüşme yapılabilir. Çünkü Moskova'daki istişareler, Anchorage zirvesinde varılan uzlaşılar temelinde yapıldı. Telefon görüşmesi veya yüz yüze görüşme için gerekli koşullar oluştuğunda, bu hızlı şekilde organize edilebilir." ifadelerini kullandı.
Avrupa ülkelerinin Ukrayna krizine yaklaşımını eleştiren Uşakov, "Avrupalılar, sürekli Moskova için kabul edilemez taleplerde bulunuyor. Onlar, Washington ile Moskova arasında Ukrayna meselesinin çözümüne katkıda bulunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.