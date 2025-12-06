ABD ve Ukrayna heyetinden barış görüşmesi! Gözler Moskova’da

ABD Dışişleri Bakanlığı, Steve Witkoff ile Jared Kushner'in Ukraynalı heyetle bir araya geldiğini doğruladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Witkoff ve Kushner Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barışa doğru güvenilir bir yol açma konusunda Ukrayna yetkilileriyle yapıcı görüşmelerde bulundu. Herhangi bir anlaşmaya doğru gerçek ilerleme Rusya'nın uzun vadeli barışa ciddi bağlılık göstermesine bağlı" denildi.

Bu açıklama, Rusya tarafının görüşmelere dair yaptığı değerlendirmelerle aynı döneme denk geldi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gazetecilere yaptığı açıklamalarda bulunmuştu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile 2 Aralık'ta görüştüğünü hatırlattı.