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İnanılmaz bir erkek

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 22 Şubat 2025

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SELDA hanım, 22 yaşında üniversite son sınıf okuyan güzel bir kızım. Manken ajansına kayıtlıyım ve ara sıra reklamlarda oynuyorum.
Ailemle nezih bir semtte oturuyoruz.
Geçen sene üç kız arkadaşımla semtimizdeki bir gece kulübüne gittik. Kızların uzaktan tanıdığı -34 yaşındaymış- çok yakışıklı bir erkek yanımıza geldi, ağzımızın suyu akarak masamıza davet ettik ama "Adınız çıkar" diyerek kabul etmedi. Daha sonra her gün ufak bir çocukla gül yolladı. Gece tam 12'de sokağımdan geçti. Sürekli gittiğimiz çay bahçesinde bir kereliğine görüştük. Uzak durmasının gerekçesini, "Annesinin yatalak olduğu, evleneceği kızın ona bakacak basit, gösterişsiz biri olabileceği" ve "bana değer verdiği için benimle evlenemeyeceği" şeklinde izah etti. Tabii bir kez daha aşık oldum kendisine. Selda hanım bu anlattıklarım tam 40 yıl önce yaşandı.
Daha sonra olanlar sanırım genç kızlarımız için ders niteliğinde...
Derlerse ki "Teyzecim böyle saflıklar senin zamanında olur biz yutmayız!" Hatırlatırım; erkek her devirde erkektir.
Devamı yarın...

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