PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Gözü çıkacak!

Gözü çıkacak!

Selda Uskan

SELDA USKAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 18 Şubat 2025

SELDA hanım 20 yıllık evliyim, eşim her gece eve geç geliyor. Bunların bir lokali var, oraya takılıyorlar. Kağıt oyunu oynuyorlarmış. Ama ben aldatıldığımı hissediyorum.
'İhaneti nasıl anlarım?' diye sormuyorum, çünkü eskiden yazdığınız kitabı okudum.
Anlattığınız çoğu şeye uyuyor.
Mesela sabah akşam duş almaya başladı. Böyle bir melaikelik geldi üstüne, gözleri dalıp dalıp gidiyor... Ama kendisi yeminler ediyor, "Yaptıysam gözüm çıksın" diyor. Bunun gözü çıkmadan sizce olaya nasıl el koyarım? Bir okurunuza önermiştiniz 'kıyafet değiştirip peşine mi düşsem' acaba?
Rumuz; Ayla-Cem

PEK SANMIYORUM AMA
S.U. CEVAP; Yaa dene istersen, hazır Arap turist furyası tavan yapmışken siyah yeldirmeler peçeler filan bir takip et bakalım. Önce, gerçekten lokale mi gidiyor? Sonra mekanda kadın var mı? Varsa, yan yana mı oturmuşlar? Aslında buraya kadar bir şey yok ama ne zaman ki bu ikisi kalkıp tuvalete doğru harmandalı oynayarak uzaklaşıyor...
Tövbe tövbe bana da kafayı yedirttin Ayla yaa. Bırak adamı 20 sene sonra ne oynarsa oynasın... Yorgun düşer sesi çıkmaz oturur bir köşede fena mı...

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Aşksızlığa doğru vahim bir gidiş 14 Şubat 2025, Cuma Aklımı karıştırıyor 08 Şubat 2025, Cumartesi Gezegenlerimiz çarpışıyor 05 Şubat 2025, Çarşamba Kim bu kötü insanlar? 29 Ocak 2025, Çarşamba
Özcan Deniz’in sağlık durumu nasıl? İlk açıklama geldi | Eşi Samar Dadgar tehditler savurdu: Dünyayı başınıza yıkarım...
Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı
Balıkesir’de bir şahıs tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü; Olay kamerada
Tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü
En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var
En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var
Elimde ses kaydı var diyen CHP’li Ferihan Karasu TAKVİM’e konuştu: İfademe başvururlarsa belgeleri yargıya iletmeye hazırım
"Belgeleri yargıya vermeye hazırım"
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir