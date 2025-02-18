Selda Uskan

SELDA hanım 20 yıllık evliyim, eşim her gece eve geç geliyor. Bunların bir lokali var, oraya takılıyorlar. Kağıt oyunu oynuyorlarmış. Ama ben aldatıldığımı hissediyorum.

'İhaneti nasıl anlarım?' diye sormuyorum, çünkü eskiden yazdığınız kitabı okudum.

Anlattığınız çoğu şeye uyuyor.

Mesela sabah akşam duş almaya başladı. Böyle bir melaikelik geldi üstüne, gözleri dalıp dalıp gidiyor... Ama kendisi yeminler ediyor, "Yaptıysam gözüm çıksın" diyor. Bunun gözü çıkmadan sizce olaya nasıl el koyarım? Bir okurunuza önermiştiniz 'kıyafet değiştirip peşine mi düşsem' acaba?

Rumuz; Ayla-Cem

PEK SANMIYORUM AMA

S.U. CEVAP; Yaa dene istersen, hazır Arap turist furyası tavan yapmışken siyah yeldirmeler peçeler filan bir takip et bakalım. Önce, gerçekten lokale mi gidiyor? Sonra mekanda kadın var mı? Varsa, yan yana mı oturmuşlar? Aslında buraya kadar bir şey yok ama ne zaman ki bu ikisi kalkıp tuvalete doğru harmandalı oynayarak uzaklaşıyor...

Tövbe tövbe bana da kafayı yedirttin Ayla yaa. Bırak adamı 20 sene sonra ne oynarsa oynasın... Yorgun düşer sesi çıkmaz oturur bir köşede fena mı...