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Hikayemin devamı (2)

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 23 Şubat 2025

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SELDA hanımcım, yeniden dönelim 40 yıl önceye ve gençlik aşkıma… Dediğim gibi çok seviyordum kendisini ama benimle evlenemeyeceğine artık inanmıştım. Derhal ilk karşıma çıkanla nişanlandım. Nikahımdan üç gün önce eşimi eski kız arkadaşı ile yakaladım. İntikam almak için O'nu aradım ve buluştuk. "Sen evlenilecek kızsın ama ben sana layık değilim" diye uzak duran adam benimle beraber oldu. İnanır mısınız o an tiksindim.
Aradan yıllar geçti, sosyal medya filan olmadığından hiçbir haber alamadım ama bir gün… Oğlum 5 yaşında filandı karşılaştık. Uzun boylu çirkin bir kadının koluna girmişti. Bizi tanıştırdı, karısıymış! Kadında ilk dikkatimi çeken son derece pahalı giyişiler içindeydi. Hani bu adam yatalak annesine bakacak sıradan fakir bir kız alabilirdi ancak? Daha sonra öğrendim ki Moda'nın en zengin ailelerinden birinin tek kızıymış. Yani benim masal kahramanım sadece para avcısıymış.
Ben mi? Eşimle öylesine bir ömür geçti gitti. İntikam için yaşadığım o birliktelikten olan bebeğimi saçma sapan bir yerde kürtaj ettirmemin sonucu bir daha çocuğum olmadı.

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