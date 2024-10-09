SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Günde 25 kez arıyor
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 9 Ekim 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Günde 25 kez arıyor

SELDA abla, karımı hep sizin köşenizi okurken yakalıyorum. Ben gelince telefonunu kapatıyor. Merak edip baktım, 'acaba kocalarına karşı karılarımızı dolduruyor musunuz' diye... Değilmiş. Neyse benim sorunuma yorum yaparsanız eşim de okuyacak.
Sizden ricam, bana değil ona biraz akıl verin. Çünkü böyle giderse evliliğimiz yürümeyecek! Sorun şu; bütün gün işteyim, canım çıkıyor ama kendisi günde 25 kez arayıp, "Beni neden aramıyorsun, mesai yaptığın kızlar çok güzel herhalde" deyip suratıma çat diye kapatıyor. Eve gelince kavga çıkıyor, küslüğü bir hafta sürüyor.
Yeni evli olduğumuz için dayanamayıp barışıyorum. Oğlunuz olsam ne yapardınız?
Rumuz; Oğulcan

MESİR MACUNU
S.U.CEVAP; Çare basit, ne yap et karını hamile bırak! Hatta dua et ikiz olsun. Sonra bak bakalım bir daha eli o telefona gidebilecek mi? Yemin ederim adını bile unutur. Çocuk da kesmezse, el işi kurslarına yolla "Bütçemize katkıda bulun" de. Sen de fırsattan istifade anacığına biraz daha vakit ayırır hasret giderirsiniz.
Haince oldu di mi, heh heh he...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Aklı eski eşinde 08 Ekim 2024, Salı 8 artı 2 yıl 05 Ekim 2024, Cumartesi Batılı olma özlemi 03 Ekim 2024, Perşembe İnternet hastalığımıza son 29 Eylül 2024, Pazar
Zeytinyağı ve balda oyun! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi yayınladı! Taklit ve tağşiş yapan firmalar sıralı tam liste
Zeytinyağı ve balda oyun! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi yayınladı! Taklit ve tağşiş yapan firmalar sıralı tam liste
Ters şeritten ilerleyen otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü | Nevşehir trafik kazası haberleri
Nevşehir'de ters şeride giren otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Semih Çelik’in genç kızı katlettiği cinayet surları görüntülendi! Görüntülerdeki 3. kişinin sırrı ortaya çıktı
Cinayet surları görüntülendi
CHP’li Beyoğlu Belediyesi’nden skandal! Çocukları LGBT destekçisine emanet ettiler | Takvim.com.tr dosyasını açtı: Kim bu Kerem Kitay?
CHP'li Beyoğlu Belediyesi'nden skandal!
Galatasaray’da Victor Osimhen şoku! Sakatlık tarihi uzadı
G.Saray'da Osimhen şoku! Sakatlık tarihi uzadı
SON DAKİKA