Selda Uskan

SELDA abla, karımı hep sizin köşenizi okurken yakalıyorum. Ben gelince telefonunu kapatıyor. Merak edip baktım, 'acaba kocalarına karşı karılarımızı dolduruyor musunuz' diye... Değilmiş. Neyse benim sorunuma yorum yaparsanız eşim de okuyacak.

Sizden ricam, bana değil ona biraz akıl verin. Çünkü böyle giderse evliliğimiz yürümeyecek! Sorun şu; bütün gün işteyim, canım çıkıyor ama kendisi günde 25 kez arayıp, "Beni neden aramıyorsun, mesai yaptığın kızlar çok güzel herhalde" deyip suratıma çat diye kapatıyor. Eve gelince kavga çıkıyor, küslüğü bir hafta sürüyor.

Yeni evli olduğumuz için dayanamayıp barışıyorum. Oğlunuz olsam ne yapardınız?

Rumuz; Oğulcan



MESİR MACUNU

S.U.CEVAP; Çare basit, ne yap et karını hamile bırak! Hatta dua et ikiz olsun. Sonra bak bakalım bir daha eli o telefona gidebilecek mi? Yemin ederim adını bile unutur. Çocuk da kesmezse, el işi kurslarına yolla "Bütçemize katkıda bulun" de. Sen de fırsattan istifade anacığına biraz daha vakit ayırır hasret giderirsiniz.

Haince oldu di mi, heh heh he...