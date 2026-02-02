İstanbul’da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu arttı

İstanbul 'da yarıyıl tatilinin ardından okulların açılmasının da etkisiyle haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar araçlar güçlükle ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar devam ediyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu (Haberin fotoğrafları DHA, İHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) ANADOLU YAKASINDA YOĞUNLUK TUZLA'DAN AVRASYA TÜNELİ'NE UZANIYOR Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'da başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli'nin girişine kadar uzanıyor.

Trafik yoğunluk haritası

ŞİLE OTOYOLU'NDA ARAÇLAR AĞIR SEYREDİYOR



Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar ağır seyrediyor. Bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu görülüyor.

Avrupa Yakası'nda ise D 100 kara yolunda Haliç ve Bahçelievler arası ile Avcılar ve Küçükçekmece arasında trafik yavaş seyrederken, Yenibosna mevkisi Mecidiyeköy istikametinde de yoğunluk görülüyor.