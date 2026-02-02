Trabzonspor sakatlanan oyuncusu için haber bekliyor

Bordo-Mavili takımın Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ukraynalı kanat oyuncusu Zubkov'un durumu henüz kesinlik kazanmadı. Sakatlandığı bölgede ödem oluşan Zubkov'a bugün MR çekilecek ve durumu netlik kazanacak. İlk bulgularda çok ciddi bir sakatlığı tespit edilmeyen oyuncunun kupadaki Fethiyespor maçı kadrosunda olup olmayacağı da belirsizliğini koruyor.

KONTRATIDONDURULACAK

Trabzonspor yabancı kontenjanında boşluk oluşturmak için yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Edin Visca'nın sözleşmesini askıya alacak. Oyuncuyla bu doğrultu da daha önce yapılan görüşmelerin bu hafta içerisinde resmiyete döküleceği belirtildi. Sezon sonunda serbest statüye düşecek ve istediği takıma transfer olma hakkını da eline alacak.

TEKKEROTASYONAGİDİYOR

Trabzonspor, Ziraat Tür- beri bekliyor kiye Kupası'nda Fethiyespor ile oynayacağı maç öncesinde kadroda önemli bir değişime gidecek. Kalede Onana yerine Onuralp Çevikkan, orta sahada Ozan, Bouchouari ve Okay'a, hücum hattında ise Umut Nayir'e görev vermesi beklenen teknik direktör Fatih Tekke'nin stoper bölgesinde ise genç oyuncu Salih Malkoçoğlu'nu sahaya süreceği öğrenildi.

Haber: Yunus Emre Sel